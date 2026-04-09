Negli ultimi anni, la cura della pelle è diventata un aspetto centrale delle routine quotidiane, con un'ampia varietà di prodotti e tecniche sempre più avanzate. Tuttavia, alcune persone segnalano che questa attenzione crescente può generare sentimenti di ansia e pressione, trasformando un gesto inizialmente legato all’autocura in una fonte di stress. La presenza costante di prodotti come sieri, attivi e trattamenti specifici ha portato a una maggiore complessità nelle pratiche di skincare.

L a skincare non è mai stata così presente nelle nostre vite. Sieri, attivi, layering, trattamenti sempre più specifici. Quello che fino a pochi anni fa era un gesto essenziale, oggi è diventato un rituale complesso, stratificato e, per molte, anche fonte di stress. È in questo contesto che emerge un fenomeno sempre più discusso: la Beauty Anxiety Inflation, una forma di pressione crescente legata alla cura di sé, alimentata da social media, marketing e nuovi standard estetici. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Che cos’è la “Beauty Anxiety Inflation”. Il termine unisce due concetti chiave: l’ansia legata all’aspetto e l’inflazione, intesa non solo come aumento dei prezzi ma anche delle aspettative. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E se prendersi cura della propria pelle non fosse più considerato come un momento di self-love ma portasse a soffrire d'ansia?

Usare il deodorante prima di dormire è un gesto beauty sempre più discusso, soprattutto per chi desidera prendersi cura della pelleUsare il deodorante prima di dormire è un gesto di beauty routine sempre più discusso, soprattutto per chi desidera massimizzarne l’efficacia e...

Benessere intimo: tutto ciò che serve sapere per prendersi cura di sé, prevenire e superare i disturbi più comuniCresce la consapevolezza dell’importanza della salute generale, ma resta ancora molto da fare quando si tratta di benessere intimo femminile.

Ancient Female Cultivator Descends to Earth to Discipline a Failing Burial Family

Temi più discussi: Prendersi cura di sé. Incontri per capire come; Tiroide e alimentazione: prendersi cura di sé; Fondazione Lene Thun insieme al Gemelli: prendersi cura di chi cura attraverso la ceramico-terapia; Torna il Festival della salute mentale per invitare a prendersi cura di sé, degli altri, dei luoghi in cui viviamo.

«Prendersi cura di sé». Incontri per capire comeDal 7 al 10 aprile nelle Case di Comunità e nei Consultori in programma una nutrita serie di appuntamenti sui temi della salute e del benessere. ecodibergamo.it

Prendersi cura di se è un lavoro? Il Self-Care Paradox, quando per bellezza e benessere non c'è tempoPrendersi cura di se è un lavoro, il Self-Care Paradox fa emergere che le donne italiane sanno di doversi dedicare tempo, ma 2 su 3 non ce la fa. Anche se con l'età poi migliora. Risultati e ... vogue.it

Prendersi cura di sé per continuare a comunicare Un incontro rivolto a interpreti LIS su burnout, deontologia e dinamiche relazionali nel nostro lavoro. 27 aprile | 16:30–19:30 Online Relatrice: Rosaria Marano Iscrizioni: [email protected] - facebook.com facebook

Con l’arrivo della primavera torna il tempo di prendersi cura di #piante e #fiori. Un’attività che fa bene sotto tanti punti di vista. Puntata di @siamonoitv2000, tra poco su #TV2000 alle 15.15. Intervengono: Pietro Bruni, naturalista Giuseppina Brancato, Vivaio x.com