Pov | si ride | al Teatro Agricantus torna l' appuntamento con la stand-up comedy presentano Riccobono e Clun

Al Teatro Agricantus di Palermo riprende l’appuntamento con “Pov: si ride”, una serata dedicata alla stand-up comedy. Lo spettacolo viene presentato dai comici Simone Riccobono e Chris Clun, in collaborazione con l’agenzia Zeroabbily di Davide Cammarata. L’evento si rivolge ai nuovi linguaggi della comicità e si svolge in un contesto che vede protagonisti artisti emergenti e professionisti del settore.

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Al Teatro Agricantus di Palermo torna l'appuntamento con “Pov: si ride” il format dedicato ai nuovi linguaggi della comicità, ideato e condotto dai comici Simone Riccobono e Chris Clun in collaborazione con l’agenzia Zeroabbily di Davide Cammarata.Punto focale dei nuovi spettacoli targati.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate A Como si ride con “Toast Up Comedy”: public speaking e stand-up comedy si incontrano sul palco del NerolidioUna serata dove il public speaking incontra la stand-up comedy, tra ironia, presenza scenica e capacità di stare davanti a un pubblico. "Il meglio di... noi": al Teatro Agricantus si ride con lo spettacolo di Marco FalaguastaAchille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Da giovedì 9 a... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Pov: si ride: diversi comedian presentano il proprio monologo all'Agricantus, conducono Riccobono e Clun; Oggi in Sicilia, 29 aprile 2026: gli appuntamenti. Pov: si ride, all’Agricantus di Palermo il laboratorio della risata firmato Chlun e RiccobonoAl Teatro Agricantus di Palermo torna Pov: si ride il nuovo format dedicato ai nuovi linguaggi della comicità, ideato e condotto dai comici Simone Riccobono e Chris Clun in collaborazione […] ... blogsicilia.it