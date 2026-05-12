Simone Pillon è il nuovo avvocato della famiglia del bosco

Simone Pillon è stato nominato come nuovo avvocato della famiglia del bosco, rappresentando i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Prende il posto degli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che da novembre scorso seguivano il caso. La loro assistenza legale riguardava il tentativo di riavvicinamento tra il marito e la moglie. La nomina di Pillon segna un cambiamento nel loro rappresentante legale.

Simone Pillon è il nuovo avvocato dei coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.L'ex senatore della Lega prende il posto di Marco Femminella e Danila Solinas, che da novembre scorso difendevano Nathan Trevallion e Catherine Birmingham nel tentativo di ottenere il riavvicinamento dei.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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