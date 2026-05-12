Famiglia nel bosco gli avvocati della coppia Femminella e Solinas rinunciano al mandato il nuovo legale è Simone Pillon

Gli avvocati della coppia Femminella e Solinas hanno rinunciato al mandato, affidando la rappresentanza legale a Simone Pillon, già parlamentare della Lega. Pillon, noto per aver partecipato al Family Day, si occupa di diritto di famiglia. La vicenda riguarda una famiglia che si trova nel bosco, e ora il nuovo legale si occuperà delle questioni legali legate a questa situazione.

Il nuovo legale della famiglia nel bosco è Simone Pillon, ex parlamentare della Lega. Pillon è stato tra gli organizzatori e sostenitori del Family Day ed è esperto di diritto di famiglia Nuova svolta sul tema della famiglia nel bosco. Gli avvocati della coppia, Marco Femminella e Danila Soli.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Famiglia nel bosco, gli avvocati rinunciano al mandato: «Non c'era una visione comune»

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