Vela Circolo Canottieri Aniene e Webuild | riprende viaggio di Banti e Tita su Nacra 17 verso Los Angeles 2028

La coppia di velisti composta da Banti e Tita riprende il suo percorso sulla barca Nacra 17, con l’obiettivo di qualificarsi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La collaborazione tra il Circolo Canottieri Aniene e Webuild prosegue, sostenendo la squadra nel suo impegno. La regata si svolge in previsione di future competizioni internazionali, con l’intento di migliorare la posizione in classifica.

(Adnkronos) – Il Circolo Canottieri Aniene – in stretta comunione con il Gruppo Webuild, suo storico partner per le attività nel settore della vela olimpica – manifesta grande gioia e profonda soddisfazione per l’ufficialità della sperata notizia appena data da Caterina Banti e Ruggero Tita di riprendere e continuare in coppia il loro viaggio a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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