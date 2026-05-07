Simone Biasutti si distingue nel salto triplo con il suo recente miglior risultato di 17 metri. L’atleta si prepara per i Mondiali del 2025, puntando a consolidare la sua carriera a livello internazionale. In un’intervista esclusiva, Biasutti parla delle sue ambizioni e del percorso che lo ha portato a rappresentare l’Italia nel salto triplo. La sua crescita si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso questa disciplina atletica nel nostro paese.

Chi vince il Giro d’Italia 2026? Favoriti, outsider e la speranza Pellizzari Modifica regole F1: più sicurezza ma il divertimento? Kimi vola, Russell in difficoltà Intervista esclusiva a Simone Biasutti, uno dei protagonisti emergenti dell’atletica italiana e del salto triplo azzurro. Dal titolo di Campione Italiano Indoor, fino al 9° posto ai Mondiali Indoor 2025 di Nanchino, passando per il record personale di 16.94 metri a Madrid, ripercorriamo la sua carriera tra tecnica, emozioni, sacrifici e obiettivi futuri.?? In questa intervista parliamo di:? crescita sportiva? Europei e Mondiali? il sogno dei 17 metri? futuro dell’atletica italiana? mentalità vincente?? Se ami atletica leggera, salto triplo, sport olimpico e storie vere di crescita sportiva, questo video fa per te.🔗 Leggi su Oasport.it

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ATLETICA | Simone Biasutti: il salto verso i 17 metri, Mondiali 2025 e futuro dell’Italia nel triplo

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