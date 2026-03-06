Troppi pregiudicati tra i clienti centro scommesse chiuso per una settimana

La polizia ha deciso di chiudere per una settimana un centro scommesse di via Zia Lisa dopo aver riscontrato che molti clienti erano pregiudicati. Durante i controlli effettuati, sono stati identificati diversi soggetti con precedenti penali che frequentavano regolarmente la sala. La misura si è resa necessaria per contrastare la presenza di persone con precedenti penali all’interno dell’attività commerciale.

Il provvedimento trae origine dalle costanti verifiche nei diversi esercizi commerciali attuati dai poliziotti della questura per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa La polizia ha sospeso per sette giorni l’attività di un centro scommesse di via Zia Lisa, in quanto diventato ritrovo abituale di pregiudicati, come emerso dai diversi controlli effettuati. Il provvedimento trae origine dalle costanti verifiche nei diversi esercizi commerciali attuati dai poliziotti della questura per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa in grado di turbare la sicurezza pubblica. Nello specifico, i poliziotti della squadra... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Catania, via Palermo, centro scommesse chiuso per 7 giorni: troppi pregiudicati tra i clientiNel corso degli accertamenti, i poliziotti hanno rilevato la presenza reiterata all’interno del locale di persone già note alle forze dell’ordine,... Bar di via Plebiscito chiuso per sette giorni: troppi pregiudicati tra i clientiLa Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea di un bar con punto di raccolta scommesse sportive situato in via Plebiscito, a seguito di...