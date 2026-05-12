Sienna Miller ha annunciato di essere diventata madre per la terza volta all'età di 44 anni. La attrice ha riferito di dormire poco, ma di essere molto felice del nuovo bambino, avuto con il compagno Oli Green. La coppia aveva già avuto una bambina nel 2024, di cui non è stato comunicato il nome. La notizia è stata condivisa attraverso alcune dichiarazioni pubbliche dell'attrice.

Terza cicogna per Sienna Miller, che ha rivelato di essere diventata mamma per la terza volta: dorme pochissimo ma è “follemente innamorata” del nuovo arrivato, avuto con il compagno Oli Green, dopo la bambina nata nel 2024 di cui la coppia non ha mai rivelato il nome. Ed è anche la mamma di Marlowe, avuta con l’attore Tom Sturridge. Sienna Miller, la nascita del terzo figlio e l’annuncio. “È successo. Ho un piccolo bebè nella stanza accanto”, ha detto Sienna Miller a E! News, senza rivelare né il sesso né il nome del neonato. Poche parole, che raccontano lo stato d’animo di una mamma alle prese con le notti insonni e l’amore travolgente dei primi giorni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sienna Miller mamma per la terza volta a 44 anni: “Dormo pochissimo”

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