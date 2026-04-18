Natalie Portman mamma per la terza volta a 44 anni | So quanto sono fortunata

L’attrice di 44 anni ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio attraverso un’intervista rilasciata a una rivista di moda. La gravidanza arriva a circa due anni dalla nascita del secondo figlio, e il compagno di lei, un musicista francese, è stato indicato come il partner attuale. La notizia ha fatto il giro dei media, confermando così la sua terza gravidanza ufficialmente pubblicizzata.

Roma, 18 aprile 2026 – Arriva la terza gravidanza per Natalie Portman. L’attrice 44enne ha ufficializzato in un’intervista ad Harper’s Bazaar di aspettare un terzo figlio all’età di 44 anni con il compagno Tanguy Destable, musicista francese. "Io e Tanguy siamo molto emozionati. Sono davvero grata, so che è un privilegio e un miracolo”, le parole dell’attrice premio Oscar. Portman sarà mamma per la terza volta dopo i due figli avuti dal coreografo francese Benjamin Millepied, da cui la star americana ha avuto Aleph, di 14 anni, e Amalia, di 9. Ora l’attrice e produttrice israeliana naturalizzata statunitense avrà il primo bambino dall’attuale compagno, con il quale ha una relazione da circa un anno dopo il divorzio avvenuto nel marzo 2024.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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