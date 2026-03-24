L'attrice nel 2022 aveva svelato che dopo i quarant'anni aveva congelato i suoi ovuli, spiegando: «Non ho sofferto il passaggio negli anta. Al contrario mi sono sentita sollevata di essermi lasciata alle spalle non solo i miei 20 ma soprattutto i 30 anni, decennio durante il quale le donne subiscono pressioni indicibili sulla maternità. E come mai non hai figli. e come mai ne hai soltanto uno e non ne fai un altro. è pesante (.) Ma la biologia è crudele e così, arrivata a 40 anni, ho congelato i miei ovociti. Ora non dovrò più sentire la pressione. È sparita quella minaccia esistenziale». Adesso, nella nuova intervista, Sienna ha svelato che quegli ovuli congelati non ha avuto bisogno di utilizzarli: «Sono stata davvero fortunata a rimanere incinta a 43 anni», ha detto parlando del terzo bebè in arrivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sienna Miller: «Diventare mamma a quarant'anni è molto più facile che a ventinove»

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