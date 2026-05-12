L'attrice di 44 anni ha annunciato di aver avuto un terzo figlio, nato pochi giorni fa. Durante un'intervista a E! News, ha parlato delle difficoltà legate alle poche ore di sonno e della felicità che prova per il nuovo arrivato. Il bambino è il secondo frutto della relazione con il fidanzato di 29 anni, con cui l’attrice aveva già avuto un altro figlio. La conferma della nascita è arrivata dalla stessa attrice senza ulteriori dettagli.

Una gioia che non era stata minimamente scalfita, durante la gravidanza, da chi l'aveva attaccata perché era incinta a 44 anni: «Quando arrivi ai 40 anni pensi: “So più o meno chi sono. Non me ne frega niente di quello che pensano gli altri”». D'altronde, visto che «non giudichiamo gli uomini che hanno figli a ottant'anni», perché per le donne «deve esserci una narrazione diversa?». Anche nel 2023, quando Miller a 41 anni aspettava la sua prima figlia con Oli Green, gli haters l'avevano attaccata definendola «un'irresponsabile», e dipingendo la bambina in arrivo come una «poverina». Il Sienna pensiero sul tema fu riassunto da questa dichiarazione: «Credo che le persone siano maggiormente a proprio agio con un modo di vivere che esiste da moltissimi anni ma che è misogino e patriarcale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sienna Miller è diventata mamma per la terza volta: «Dormo pochissimo, ma sono follemente innamorata del mio bebè»

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