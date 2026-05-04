Cameron Diaz 53 anni è diventata mamma per la terza volta

L’attrice di 53 anni ha annunciato di essere diventata madre per la terza volta, dando alla luce un bambino di nome Nautus. La nascita è avvenuta con il marito, con cui è sposata da diversi anni. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico. La coppia non ha fornito dettagli aggiuntivi sulle circostanze della nascita.

Il post era accompagnato dall’immagine di una nave e da una breve spiegazione del nome scelto: «Marinaio, navigatore, viaggiatore. Uno che intraprende un viaggio e non teme l’ignoto». La coppia, sposata dal 2015, ha già due figli: Raddix, nata nel 2019, e Cardinal, nato nel 2024. Negli anni l’attrice aveva raccontato cosa significasse, per lei, diventare madre più tardi. A Naomi Campbell, nella serie No Filter, aveva detto: «Avere una famiglia quando sei giovane è come qualsiasi cosa quando sei giovane: lo fai e basta. Ma quando hai la mia età e decidi di farlo, è una scelta vera. Devi impegnarti davvero tanto». E poi: «L’unica urgenza che ho adesso è vivere fino, tipo, a 107 anni.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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