Le elezioni per il rinnovo della presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio sono entrate nel vivo, con due principali candidati in campo. Da un lato, l’attuale dirigente accelera sulla candidatura di un altro esponente del mondo dello sport, dall’altro, il club di calcio milanese propone una figura nota per la gestione di lungo corso. La competizione si scontra con le diverse strategie messe in atto da ciascuna parte.

Inter News 24 Elezioni FIGC, Marotta accelera su Malagò, ma la risposta rossonera non si fa attendere con l’ipotesi di una candidatura di Galliani. Il calcio italiano, ancora profondamente segnato dal terzo Mondiale consecutivo mancato, si prepara a vivere una delle fasi politiche più delicate della sua storia recente. Il prossimo 22 giugno si deciderà l’erede di Gabriele Gravina e la Lega di Serie A è già diventata il teatro di una vera e propria battaglia interna. Con un peso elettorale del 18%, garantito dai voti di 20 delegati, i club del massimo campionato rappresentano l’ago della bilancia per definire il futuro della Federazione. Nonostante il presidente della Lega, Lorenzo Simonelli, avrebbe preferito dare priorità ai programmi piuttosto che ai nomi, la macchina politica è stata azionata con forza da Giuseppe Marotta.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Elezioni FIGC: inizia la sfida tra Marotta e il Milan per il dopo Gravina: il club rossonero propone Galliani

Elezioni FIGC: Assemblea di Lega decisiva per il post-Gravina. C’è un nome in pole position che si fa largo tra i club di Serie A!Calciomercato Napoli, rivoluzione ‘verde’: non solo Alajbegovic, altri quattro nuovi talenti nel mirino per rinforzare la rosa in estate.

Terremoto FIGC: Gravina si dimette dopo il fallimento Mondiale. Nuove elezioni il 22 giugnoIl presidente della Figc, Gabriele Gravina, si è dimesso nel corso del vertice con le componenti federali in svolgimento nella sede di via Allegri.