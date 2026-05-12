Sicurezza stradale intervento tra via Ciro Bisi e via Oneglia
Nel 2026, il Comune realizzerà un intervento nell’incrocio tra via Ciro Bisi e via Oneglia. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti attraverso interventi sulla segnaletica, migliorando la visibilità e la fruibilità degli attraversamenti pedonali. L’intervento interesserà anche il tratto ciclabile, con l’intento di rendere più agevole la percorrenza di questa zona.
Nel 2026 il Comune realizzerà un intervento per aumentare la sicurezza dell'incrocio tra via Ciro Bisi e via Oneglia in grado non solo di migliorare la visibilità e la fruizione degli attraversamenti pedonali, ma anche la percorribilità del tratto ciclabile, intervenendo sulla segnaletica.Lo ha.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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