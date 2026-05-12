Sicurezza stradale intervento tra via Ciro Bisi e via Oneglia

Nel 2026, il Comune realizzerà un intervento nell’incrocio tra via Ciro Bisi e via Oneglia. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti attraverso interventi sulla segnaletica, migliorando la visibilità e la fruibilità degli attraversamenti pedonali. L’intervento interesserà anche il tratto ciclabile, con l’intento di rendere più agevole la percorrenza di questa zona.

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