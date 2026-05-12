Sicurezza stradale i 4 candidati sindaco in pista | faccia a faccia per fermare gli incidenti

Da agrigentonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro candidati alla carica di sindaco si sono confrontati in un dibattito dedicato alla sicurezza stradale, affrontando temi legati alla prevenzione degli incidenti e alla tutela dei cittadini. La discussione si è concentrata sulle proposte e sui progetti per migliorare le condizioni delle strade e ridurre i rischi per automobilisti e pedoni. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati alle questioni di viabilità urbana e sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La corsa per la poltrona più alta di Palazzo dei Giganti si sposta sul terreno della sicurezza e della tutela della vita. Tutti e quattro i candidati alla carica di sindaco di Agrigento — Dino Alonge, Giuseppe Di Rosa, Luigi Gentile e Michele Sodano — hanno dato la propria adesione al confronto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Laveno Mombello: il faccia a faccia televisivo dei 4 candidati sindaco? Cosa sapere I quattro candidati sindaco di Laveno Mombello si confrontano giovedì 7 maggio su VareseWeb Tv.

Tre ore faccia a faccia su degrado s sicurezza tra Comune e "Modena merita di più". In arrivo anche gli assistenti civiciUn confronto lungo e approfondito fra l'Amministrazione e il comitato, che ha "mappato" le situazioni più critiche in città.

Argomenti più discussi: Sicurezza stradale, in Piemonte oltre 10.400 incidenti l’anno; Italia, sicurezza stradale: incidenti in crescita nel 2026, ma diminuiscono le vittime. I numeri; Sicurezza, rinnovato il protocollo dell'Asse del Sempione; La Regione Piemonte promuove iniziative per la sicurezza stradale.

Sicurezza stradale per i ciclisti: le proposte della FederazioneLa Federazione Ciclistica Italiana ha inviato, nella giornata di oggi, a tutti i Gruppi parlamentari una serie di proposte di intervento legislativo in materia di sicurezza stradale. Le proposte sono ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web