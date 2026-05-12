Sicurezza stradale i 4 candidati sindaco in pista | faccia a faccia per fermare gli incidenti
Quattro candidati alla carica di sindaco si sono confrontati in un dibattito dedicato alla sicurezza stradale, affrontando temi legati alla prevenzione degli incidenti e alla tutela dei cittadini. La discussione si è concentrata sulle proposte e sui progetti per migliorare le condizioni delle strade e ridurre i rischi per automobilisti e pedoni. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati alle questioni di viabilità urbana e sicurezza.
La corsa per la poltrona più alta di Palazzo dei Giganti si sposta sul terreno della sicurezza e della tutela della vita. Tutti e quattro i candidati alla carica di sindaco di Agrigento — Dino Alonge, Giuseppe Di Rosa, Luigi Gentile e Michele Sodano — hanno dato la propria adesione al confronto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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