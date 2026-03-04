Tre ore faccia a faccia su degrado s sicurezza tra Comune e Modena merita di più In arrivo anche gli assistenti civici

Un confronto lungo e approfondito fra l'Amministrazione e il comitato, che ha "mappato" le situazioni più critiche in città. Focus anche su occupazioni abusive e drop-in della Sacca Un confronto lungo quasi tre ore per mettere sul tavolo le criticità della città, dalla sicurezza urbana fino all'emergenza abitativa, e provare a tracciare una linea di intervento comune. È quello andato in scena nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo in Municipio, dove l'Amministrazione comunale ha incontrato i referenti del comitato civico "Modena Merita di Più". Al vertice, che fa seguito a un primo dialogo avviato la scorsa estate, hanno partecipato il sindaco Massimo Mezzetti, la vicesindaca Francesca Maletti, l'assessora alla Sicurezza Alessandra Camporota e il Comandante della Polizia Locale Alberto Sola. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Viabilità, sicurezza e progetti universitari: faccia a faccia tra la Provincia e il Coordinamento Avellino HinterlandAvellino - Giovedì 8 gennaio si è svolto a Palazzo Caracciolo, sede dell’Amministrazione Provinciale, un incontro tra Francesco Addeo, coordinatore...

Zelensky in Florida: vertice con Trump, collegati anche i leader Ue | Settimo faccia a faccia in un anno: dai territori alla sicurezzaIl presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una riunione degli alleati chiave di Kiev a Parigi all'inizio di gennaio sulle garanzie di...

Altri aggiornamenti su Tre ore faccia a faccia su degrado s....

Discussioni sull' argomento TG5: Giustizia, scontro tra Conte e Nordio Video; Artigiano della politica. Paolorossi a tutto gas: Aiutatemi ad aiutarvi. Io ci ho messo la faccia; Ucraina. Politi (Ndcf): Il trilaterale è un passo importante ma la pace non è dietro l’angolo; Botte e minacce per una vita: Sei un diavolo di moglie. Tre anni e mezzo al marito.

Tre arresti in flagranza a Bergamo. Solo poche settimane fa rinvenute altre 300 dosi in centro facebook

Rissa tra Ncc e tassisti genovesi, tre in ospedale x.com