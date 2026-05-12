Il governo ha approvato un finanziamento destinato a migliorare la sicurezza dell’istituto scolastico di Siderno, nello specifico per l’area degli Oliveti. La variazione di bilancio consentirà l’installazione di nuove misure di sicurezza e l’aggiornamento delle strutture. Oltre a Siderno, altri comuni riceveranno fondi per interventi analoghi, secondo le convenzioni recentemente approvate. La decisione mira a rafforzare le misure di tutela per gli studenti nelle scuole coinvolte.

? Punti chiave Come influirà la variazione di bilancio sulla sicurezza degli studenti?. Quali altri comuni beneficeranno delle nuove convenzioni approvate?. Perché il nuovo regolamento per il Garante è stato approvato?. Cosa cambierà per la formazione professionale nel prossimo triennio?.? In Breve Variazione di bilancio approvata martedì 12 maggio a Palazzo Alvaro. Convenzioni approvate con i comuni di Monasterace e Scido. Nuovo regolamento per il Garante metropolitano dei diritti approvato. Affidamento servizio di tesoreria definito per il biennio 2026-2028. Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato martedì 12 maggio la variazione di bilancio necessaria per finanziare i lavori di adeguamento sismico presso il liceo artistico Oliveti di Siderno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza scolastica: fondi approvati per l’Oliveti di Siderno

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