Mafia e fondi milionari | l’intercettazione che scuote Siderno

Le indagini dei Carabinieri del ROS su una rete criminale che collega Siderno a contesti internazionali hanno portato alla luce intercettazioni in cui viene menzionato il nome di un noto soggetto coinvolto. Tra le conversazioni registrate, si fa riferimento a rapporti con fondi milionari e attività illecite legate alla mafia. La scoperta ha scosso l’opinione pubblica e ha portato a ulteriori approfondimenti investigativi.

Le indagini condotte dai Carabinieri del ROS sulla rete criminale che collega Siderno a contesti internazionali hanno portato alla luce intercettazioni in cui viene citato il nome di Rocco Benito Commisso. Secondo quanto emerge dalle carte depositate presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, un esponente centrale dell’organizzazione, Frank Albanese, avrebbe riferito durante un incontro avvenuto nell’estate del 2025 in un locale di Siderno che il presidente della Fiorentina, recentemente venuto a mancare, avrebbe destinato un milione di euro all’associazione, specificando che i fondi non sarebbero stati diretti a Siderno ma al suo paese d’origine, Marina di Gioiosa Jonica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mafia e fondi milionari: l’intercettazione che scuote Siderno MAXIPROCESSO A COSANOSTRA: TOMMASO BUSCETTA, VINCENZO DE CARO E GASPARE MUTOLO DAVANTI ALLA SAGUTO Notizie correlate Giorgia Meloni "cagna": orrore islamico, l'intercettazione scuote l'ItaliaIl vero volto della galassia di Mohammad Hannoun non si mostra nelle piazze affollate dalla sinistra pro-Pal, ma dalle intercettazioni alla base... Missione estrema nel Baltico: fondi milionari per salvare TimmyDue grandi finanziatori hanno messo in campo fondi milionari per tentare l’ultima, disperata missione di salvataggio di un esemplare di balena franca...