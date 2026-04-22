A Siderno, l’amministrazione comunale ha portato a termine lavori di ampliamento dell’illuminazione pubblica nelle aree periferiche. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e consentire un risparmio energetico, coinvolgendo diverse zone della città. La scelta di estendere la rete di illuminazione si è tradotta in un miglioramento visibile nelle zone oltre il centro urbano, con l’obiettivo di rendere più vivibili le periferie.

L’amministrazione di Siderno, sotto la guida del sindaco Fragomeni, ha completato una serie di interventi strutturali volti a estendere la rete dell’illuminazione pubblica verso le zone periferiche della città. L’operazione ha permesso di portare la luce in aree che fino a poco tempo fa restavano prive di un impianto di illuminazione adeguato, garantendo sicurezza e visibilità lungo i percorsi stradali meno centrali. Nuovi punti luce tra via dei Vignali e contrada Pantaleo. Le ultime fasi del piano di potenziamento hanno interessato specificamente via degli Acquedotti, via dei Vignali e la zona di contrada Pantaleo. Si tratta di rioni caratterizzati da una densità abitativa rilevante e da una rete viaria secondaria che, storicamente, non aveva mai beneficiato di un sistema di illuminazione completo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siderno: nuova luce nelle periferie per più sicurezza e risparmio

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