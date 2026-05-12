Sicurezza locali pubblici | a Viggiano il tavolo tra imprese e autorità

Un tavolo si è tenuto recentemente a Viggiano coinvolgendo rappresentanti delle imprese e delle autorità locali per discutere delle questioni legate alla sicurezza dei locali pubblici. Tra i temi affrontati ci sono stati i nuovi bandi dell’Inail destinati ai gestori e le recenti modifiche alle norme ministeriali che regolano la gestione degli spazi affollati. La riunione ha visto confronti diretti sui cambiamenti normativi e sulle opportunità di finanziamento disponibili.

? Domande chiave Come possono i nuovi bandi Inail aiutare i gestori dei locali?. Quali nuove regole ministeriali cambiano la gestione degli spazi affollati?. Chi deve mappare i pubblici esercizi per evitare nuovi incidenti?. Perché la sicurezza dei bar influisce sulla stabilità economica locale?.? In Breve Partecipazione tecnica di Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, NAS, Vigili del Fuoco, Ispettorato e ASP.. Lucia Carmen Angiolillo illustra il bando ISI Inail per il miglioramento della sicurezza.. Incontro organizzato da Confcommercio e Federalberghi dopo i precedenti incontri a Potenza, Melfi e Lagonegro.. Fausto De Mare richiama gli obiettivi del Comitato Provinciale fissati il 4 febbraio scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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