Lavoro nero e sicurezza carente | pioggia di multe tra città e provincia chiusi quattro locali pubblici

Nella giornata di controlli svolti nella città e in provincia, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza hanno verificato diversi esercizi pubblici tra bar, pizzerie e ristoranti. Durante le ispezioni sono state riscontrate irregolarità relative alla documentazione sulla sicurezza, alla formazione dei dipendenti, alle visite mediche obbligatorie, ai sistemi di videosorveglianza e alle assunzioni non regolari. Sono state elevate numerose multe e sono stati chiusi quattro locali.

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza hanno controllato alcuni bar, pizzerie e ristoranti: emerse violazioni su DVR, formazione, visite mediche, videosorveglianza e assunzioni irregolari. Bar, pizzerie e ristoranti nel mirino dei controlli dei carabinieri del Nucleo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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