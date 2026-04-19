Sicurezza nei locali e reati in calo | il patto tra imprese e istituzioni per una Rimini più sicura

Un incontro tra rappresentanti delle associazioni di categoria e le autorità locali si è svolto al tavolo del comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di discutere i controlli di sicurezza nei locali pubblici. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati alla sicurezza nei locali e alla diminuzione dei reati nella zona. Le associazioni hanno espresso soddisfazione per le misure adottate e per il confronto avviato con le istituzioni.

Confcommercio Rimini, Fipe -Confcommercio Rimini e Confartigianato Imprese Rimini esprimono apprezzamento per l’incontro avvenuto al tavolo del comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, dedicato al tema dei controlli di sicurezza nei pubblici esercizi e nelle attività di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Più controlli, meno reati: il bilancio della Prefettura fotografa una provincia più sicura Reati in calo, ma crescono le truffe: i numeri della sicurezza ad Avellino nei 174 anni della PoliziaTempo di lettura: 3 minutiAd Avellino la celebrazione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato si è aperta con un gesto semplice... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sicurezza, tema centrale per i locali: l'impegno di FIPE e Uniascom; Sicurezza e intrattenimento nei pubblici esercizi: seminario FIPE Umbria; Sicurezza nei locali pubblici, incontro informativo a Barberino di Mugello; Sicurezza nei locali pubblici. Incontro a Barberino di Mugello. Sicurezza, lavoro nero e droga: verifiche a 360 gradi nei locali a SalernoStampa Prevenire tragedie e garantire sicurezza: parte da qui la mappatura dei locali in provincia di Salerno, coordinata dalla Prefettura guidata da Francesco Esposito. Una task force con forze dell’ ... salernonotizie.it Locali e sicurezza. Vertice in prefettura: rispetto capienze e norme antincendioGiudizio positivo da parte di Confcommercio, FIPE e Confartigianato Imprese Rimini in merito al tavolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato al tema dei controlli di s ... newsrimini.it Ho continuato a parlare, e continuerò a farlo, di sicurezza nella città di Salerno. Questo sarà uno degli obiettivi principali della nuova amministrazione. Mi è stato riferito che qualche giorno fa, in via Valerio Laspro, si sono presentati (credo alle due del pomerig - facebook.com facebook Ideona nel decreto sicurezza: 615 euro agli avvocati che fanno rimpatriare i clienti x.com