In consiglio comunale si sono discussi i recenti episodi di violenza in centro, tra cui alcune spaccate, e la lettera inviata al ministro dell’interno. La sindaca ha affermato che la sicurezza è una responsabilità statale e che il Comune può fare di più, ma non può sostituirsi alle competenze nazionali. La questione ha acceso un confronto tra le parti, con richieste di interventi più incisivi.

IN CONSIGLIO. Scontro dopo le spaccate in centro e la lettera a Piantedosi. La sindaca: «Compito del governo». Ceci (FI) chiede l’utilizzo di «taser e bastoni». Angeloni: «Il ministero è contrario». Scorrono veloci le delibere all’ordine del giorno in Consiglio comunale dove c’è «fretta» di affrontare il tema più caldo, legato alla sicurezza, che da giorni anima il dibattito, dopo una serie di spaccate nel centro di città bassa. Il primo ai danni di Tiziana Fausti sul Sentierone, poi alla Gelateria in Galleria, Perpetua in via Borfuro, Daminelli, negozio strumenti musicali e, ieri, alla boutique Alessandra Venturi, in via Spaventa. In...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Sicurezza, il Comune faccia di più». «Non possiamo sostituirci allo Stato»

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Argomenti più discussi: Zona Rossa in città, Mosco: Bene la proroga. Ora il Comune faccia la sua parte; LEGA * CAMERA: SICUREZZA, LEGA: IL VIMINALE VERRÀ A BERGAMO, DAL GOVERNO MASSIMA ATTENZIONE. IL COMUNE FACCIA LA SUA PARTE CON DOTAZIONE TASER; Siringhe a Fonte Maggiore: Servono controlli in zona. E il Comune corre ai ripari; Papa Leone XIV riceve Marco Rubio, gli Usa: Relazioni solide, impegno comune per la pace.

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