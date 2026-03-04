Tre ore faccia a faccia su degrado e sicurezza tra Comune e Modena merita di più In arrivo anche gli assistenti civici

Un confronto lungo e approfondito fra l'Amministrazione e il comitato, che ha "mappato" le situazioni più critiche in città. Focus anche su occupazioni abusive e drop-in della Sacca Un confronto lungo quasi tre ore per mettere sul tavolo le criticità della città, dalla sicurezza urbana fino all'emergenza abitativa, e provare a tracciare una linea di intervento comune. È quello andato in scena nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo in Municipio, dove l'Amministrazione comunale ha incontrato i referenti del comitato civico "Modena Merita di Più". Al vertice, che fa seguito a un primo dialogo avviato la scorsa estate, hanno partecipato il sindaco Massimo Mezzetti, la vicesindaca Francesca Maletti, l'assessora alla Sicurezza Alessandra Camporota e il Comandante della Polizia Locale Alberto Sola. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

