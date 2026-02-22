Asti referendum | aggressione al banchetto polizia interviene FDI

Un gruppo di oppositori ha attaccato il banchetto del “Sì” al referendum, provocando l'intervento delle forze dell'ordine. La lite è scoppiata quando i manifestanti hanno cercato di impedire la distribuzione di volantini, lanciando oggetti contro i volontari. La polizia ha separato le parti e ha identificato alcuni presenti. Nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha attirato l’attenzione dei passanti. La tensione tra i sostenitori e gli avversari si fa più intensa.

Asti è stata teatro di tensioni questa mattina durante un banchetto informativo a sostegno del "Sì" al referendum costituzionale sulla giustizia. Un gruppo di persone si è avvicinato al punto informativo con atteggiamento aggressivo, provocando l'intervento delle forze dell'ordine. Fratelli d'Italia ha denunciato l'accaduto, definendolo non un atto di dissenso democratico, ma un tentativo di intimidazione. L'episodio si è verificato intorno alle ore 11, quando un gruppo di persone ha contestato i volontari presenti al banchetto, autorizzato regolarmente. Secondo i racconti, gli aggressori avrebbero insultato i volontari, intimando loro di andarsene e cercando di impedire il contatto con i cittadini.