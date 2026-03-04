Sì del Senato al ddl Antisemitismo Gasparri | Soddisfazione Mieli FdI | Ora Pd-M5s hanno Albanese come spin doctor

Il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti il disegno di legge contro l’antisemitismo. Gasparri ha espresso soddisfazione, mentre Mieli di Fratelli d’Italia ha commentato che ora il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno come consulente politico Albanese. La decisione rappresenta il primo passaggio ufficiale sulla questione.

È arrivato il primo via libera dell’aula del Senato al ddl Antisemitismo: 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti. Soddisfazione all’interno del centrodestra (ma non solo), il Pd si è spaccato (sei senatori a sostegno del sì), mentre i no sono arrivati da M5s e Avs. Nato dalla proposta del capogruppo leghista Massimiliano Romeo, il testo è formato da cinque articoli ed è passato nella versione voluta dalla maggioranza, senza alcuna delle modifiche chieste da una parte delle opposizioni. "Sono molto contento di aver contribuito, anche modificando articoli, lavorando sulle singole proposte, al varo della nuova legge sull'antisemitismo. Ho preferito la via del confronto costruttivo a quello dell'arroccamento fazioso di alcuni settori della sinistra", la soddisfazione del presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

