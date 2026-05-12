Oggi e domani si svolge un Consiglio comunale aperto dedicato al tema della sicurezza, richiesto in seguito alla tragedia avvenuta in piazza Palma. L’evento si concentra sulla discussione delle misure di sicurezza e coinvolge i rappresentanti del consiglio. Tra i punti all’ordine del giorno, la proposta dei Verdi di eliminare le zone rosse. La seduta si svolge in un clima di confronto tra le varie parti coinvolte.

E’ in programma oggi e domani un Consiglio comunale aperto dedicato al tema della sicurezza richiesto dopo la tragedia di piazza Palma. "Come Europa Verde-Verdi di Massa Carrara, guardiamo al consiglio con profondo rispetto per il dolore che ha colpito la nostra comunità dopo la tragica morte di Giacomo Bongiorni – affermano in una nota Maurizio Bonugli, Chiara Bontempi e Daniele Terzoni –. Tuttavia, non possiamo tacere di fronte alla inutile ricetta securitaria della destra al governo, di cui si è fatto portavoce il sindaco Persiani. Interventi fuori tempo massimo che puntano a trasformare Massa in una ’ città-fortezza ’, ignorando le reali cause del degrado sociale e del disagio giovanile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza, Consiglio aperto. I Verdi: "No alle zone rosse"

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