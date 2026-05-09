A Firenze sono state confermate le aree identificate come 'zone rosse', con l’istituzione di controlli più stringenti nelle stazioni e zone circostanti. Le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza, avviando ispezioni più frequenti e verifiche mirate per garantire il rispetto delle regole. La decisione segue le valutazioni delle forze dell’ordine e si inserisce nel quadro delle strategie di prevenzione adottate in città.

FIRENZE – La prefettura di Firenze conferma le ‘zone rosse’ in alcune aree della città, ossia stazioneferroviaria di Santa Maria Novella, via Palazzuolo e parco delle Cascine nel Quartiere 1, stadio Artemio Franchi e Bellariva nel Quartiere 2, Novoli nel Quartiere 5. L’ordinanza è stata adottata dal prefetto Francesca Ferrandino in considerazione dell’analisi svolta nel corso del Cosp, “della rilevataefficacia dei dispositivi di controllo in atto e l’accertata persistenza di condotte che determinano concreto pericolo per la sicurezza pubblica in alcune aree del capoluogo”. Dall’entrata in vigore del primo provvedimento sulle zone rosse (10 ottobre 2024) le persone controllate sono state 39.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, sicurezza: rinnovate le “zone rosse”, scattano i controlli rafforzati

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