Sicurezza ad Aversa il sindaco dopo il vertice in Prefettura | Più controlli e telecamere

Giovedì scorso si è svolto alla Prefettura di Caserta un incontro tra le autorità civili e militari e il sindaco di Aversa, in seguito ai furti che hanno interessato diverse attività commerciali della città. Durante l’incontro è stato deciso di aumentare i controlli e installare più telecamere per migliorare la sicurezza nel centro urbano. La prefetta ha partecipato insieme alle altre autorità per discutere delle strategie di prevenzione.

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Matacena ha poi annunciato un ulteriore rafforzamento dei controlli sul territorio: "Credo che anche con la Polizia Municipale metteremo in campo una serie di azioni più ferme, più decise". Tra le misure in programma anche il potenziamento della videosorveglianza urbana. "Le telecamere sicuramente sono uno strumento di prevenzione ed è proprio per questo motivo che a breve saranno installate altre telecamere", ha spiegato il sindaco. Intanto, lo scorso 8 maggio, è stata pubblicata la determina per la realizzazione del sistema di videosorveglianza comunale affidato a una ditta di Cancello ed Arnone, la F.LLI OTTOLANO SRLS, per un importo complessivo di 66.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sicurezza ad Aversa, il sindaco dopo il vertice in Prefettura: “Più controlli e telecamere” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sicurezza ad Aversa, il sindaco dopo il vertice in Prefettura: Più controlli e telecamere Notizie correlate Sicurezza lungo la SS19, vertice in Prefettura: "Più controlli in vista dell'estate"Si è svolto lo scorso 30 marzo, in Prefettura a Salerno, l’incontro richiesto dall’Amministrazione comunale di Serre per affrontare le criticità... Furti ad Aversa, De Michele: “Servono telecamere, sindaco richieda Esercito in città”"È necessario recuperare il finanziamento del progetto 'Aversa Sicura', pari a 250mila euro, per acquistare nuove telecamere e chiedere l’intervento... Argomenti più discussi: Rissa tra i passanti ad Aversa, sos sicurezza; Pompieropoli alla Maddalena, giornata di educazione alla sicurezza per i più piccoli ad Aversa; CASERTA – La Polizia di Stato mette in campo un servizio interforze ad Aversa: espulsioni, arresti per tentato furto di auto e sequestri con distruzione di alimenti. - Polizia di Stato; Cibo senza tracciabilità e lavoro nero: sanzioni ai locali in piazza. Quattro denunce durante i controlli. GROSSO S.N.C. DI GROSSO MARCO E TIZIANA, SIGLABILE GROSSO S.N.C - Results on X | Live Posts & Updates x.com Allarme furti ad Aversa, spunta l'ipotesi rondeAd Aversa la paura corre sui gruppi WhatsApp dei residenti, rimbalza sui social network e prende forma in decine di filmati registrati dalle telecamere private dei condomini. Video nei quali ... ilmattino.it