In città si registrano diversi episodi di furto, spingendo il consigliere a chiedere interventi concreti. Secondo le sue parole, è urgente ripristinare i fondi destinati al progetto “Aversa Sicura”, che ammontano a 250mila euro. La proposta prevede anche l’installazione di telecamere di sorveglianza come misura per aumentare la sicurezza pubblica. La richiesta di intervento arriva in un momento in cui la criminalità locale sembra essere in aumento.

"È necessario recuperare il finanziamento del progetto 'Aversa Sicura', pari a 250mila euro, per acquistare nuove telecamere e chiedere l’intervento dell’Esercito": è l’appello del consigliere di minoranza Mario De Michele, rivolto al sindaco Franco Matacena, in merito all’emergenza sicurezza ad Aversa. Da settimane, infatti, si susseguono furti e raid nella città normanna. Il caso più emblematico risale alla vigilia di Pasqua, quando nella notte sono stati messi a segno tre colpi ai danni di attività commerciali: due furti consumati e uno tentato. "Sta passando il messaggio che Aversa sia terra di nessuno, occorrono deterrenti", conclude De Michele. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Furti ad Aversa, De Michele: “Servono telecamere, sindaco richieda Esercito in città”

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Furti ad Aversa, De Michele: Servono telecamere, sindaco richieda Esercito in città

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