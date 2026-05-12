Sicilia | via all’iter per il primo impiego di un orfano di femminicidio

In Sicilia è stato avviato l’iter per l’impiego di un minore orfano di femminicidio. La procedura prevede ora un percorso burocratico diverso rispetto a quello tradizionale, con passaggi semplificati. Dopo il rilascio del nulla osta, le fasi successive saranno gestite da un ente pubblico incaricato di seguire le pratiche e coordinare le eventuali assegnazioni. La modifica riguarda anche altre domande di questo tipo già presentate.

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?? Punti chiave Come cambierà il percorso burocratico per le altre domande presentate? Chi gestirà concretamente i passaggi successivi dopo il nulla osta? Perché l'opposizione accusa la giunta di strumentalizzare questa legge? Quali sono i criteri di residenza necessari per ottenere l'assunzione??? In Breve Domande presentate entro il 31 dicembre scorso per l'accesso ai posti pubblici. L'assessore Nuccia Albano delega ora i passaggi all'Assessorato della Funzione pubblica .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: via all’iter per il primo impiego di un orfano di femminicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Regione Siciliana, al via il primo iter di assunzione per un orfano di femminicidioABBONATI A DAYITALIANEWS La Regione Siciliana ha avviato il procedimento per la prima assunzione destinata a una persona rimasta orfana a causa di un... Orfano di femminicidio: la sua storia al FermiUn incontro di prevenzione della violenza di genere si terrà mercoledì 11 marzo alle 8. Argomenti più discussi: Ponte e a capo: riparte l’iter per unire Sicilia e Calabria. Il progetto torna al Mit, poi deciderà la Corte dei Conti; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Agrigento, piano da 823mila euro contro il dissesto: via al consolidamento tra via Manzoni e via Toniolo; Marsala DOC, via libera alle UGA: il territorio diventa mappa. Orfani di vittime di femminicidio, al via iter per la prima assunzione alla Regione dlvr.it/TSVKgS x.com Terna avvia iter per elettrificazione ferrovia Palermo-TrapaniVia libera all'iter autorizzativo per la realizzazione delle opere necessarie all'alimentazione elettrica della linea ferroviaria Trapani-Palermo, con pubblicazione da parte di Terna dell'avviso con ... ansa.it