La Regione Siciliana ha avviato il primo procedimento di assunzione per una persona rimasta orfana a causa di un femminicidio. Si tratta di un'iniziativa che coinvolge un soggetto che ha perso entrambi i genitori in un episodio di violenza di genere. L'iter formale per l'impiego è stato formalmente avviato, segnando un passo concreto in questa direzione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Regione Siciliana ha avviato il procedimento per la prima assunzione destinata a una persona rimasta orfana a causa di un femminicidio. L’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali ha infatti rilasciato il nulla osta a un richiedente che aveva presentato domanda entro il termine fissato al 31 dicembre scorso. Dopo la verifica della documentazione trasmessa, il dipartimento competente ha espresso parere favorevole, consentendo così il passaggio alle successive procedure amministrative affidate all’assessorato della Funzione pubblica. Schifani: «Un segnale concreto di vicinanza». Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato il valore simbolico e istituzionale dell’iniziativa.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Regione Siciliana, al via il primo iter di assunzione per un orfano di femminicidio

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