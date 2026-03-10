Orfano di femminicidio | la sua storia al Fermi

Mercoledì 11 marzo alle 8.30 si terrà un incontro di prevenzione della violenza di genere presso l’Istituto E. In questa occasione verrà raccontata la storia di una donna uccisa in un femminicidio. L’evento si rivolge agli studenti e al personale dell’istituto, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema e promuovere comportamenti rispettosi.

Un incontro di prevenzione della violenza di genere si terrà mercoledì 11 marzo alle 8.30 presso l'Istituto E. Fermi di Castellanza. L'iniziativa vede protagonista Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio, che porterà la sua testimonianza diretta agli studenti. L'evento nasce dalla collaborazione tra il Rotary Club Parchi Alto Milanese e l'associazione OLGA – Associazione Orfani di Femminicidio. L'obiettivo è creare uno spazio di ascolto per analizzare le dinamiche relazionali tossiche e promuovere una cultura del rispetto reciproco tra i giovani. La voce di chi ha subito il dolore. Il cuore pulsante dell'incontro risiede nella figura di Giuseppe Delmonte.