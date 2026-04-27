Dopo giorni di clima quasi estivo, le previsioni indicano un cambio repentino del tempo. Piogge e un calo delle temperature sono attesi nei prossimi giorni, segnando una svolta rispetto alle condizioni di tempo più miti delle settimane precedenti. Le autorità meteorologiche hanno emesso avvisi per le regioni interessate, prevedendo un peggioramento delle condizioni atmosferiche e un abbassamento netto dei valori termici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo giorni di clima quasi estivo, la situazione meteo è pronta a cambiare radicalmente. Nei prossimi giorni l’Italia sarà attraversata da due perturbazioni e, proprio in vista del 1° maggio, si farà sentire un deciso crollo termico. Il caldo anomalo ha le ore contate La fase di stabilità e temperature elevate che ha caratterizzato gli ultimi giorni è destinata a finire. L’alta pressione perderà forza, lasciando spazio a correnti più instabili. Già all’inizio della settimana si noteranno i primi segnali di cambiamento, con un progressivo aumento della nuvolosità e condizioni meno stabili, soprattutto al Nord e su alcune zone del Centro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meteo della settimana: addio al caldo, arrivano piogge e un brusco calo delle temperature

Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi.

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