Discariche abusive e frode indagato il direttore dell' Istituto zooprofilattico di Barcellona

Il direttore della sede di Barcellona dell'Istituto zooprofilattico sperimentale "Adelmo Mirri", Vincenzo Di Marco Lo Presti, 64 anni, originario di Caltavuturo, è indagato dalla Procura di Barcellona per frode nelle pubbliche forniture e gestione illecita di rifiuti. L'inchiesta ha portato al sequestro d'urgenza dei locali della struttura ormai dismessa, condotta dai reparti specializzati dei carabinieri del Naso, il Nucleo antisofisticazione e sanità, e del Noe, il Nucleo operativo ecologico di Catania. Secondo quanto accertato, Di Marco Lo Presti, alla guida dell'Istituto da oltre 20 anni, avrebbe approvato l'utilizzo di materiali di laboratorio scaduti, tra cui piastre, terreni di coltura e reagenti, compromettendo l'affidabilità dei risultati delle analisi microbiologiche e delle certificazioni rilasciate. Tali attività rientrano nella sorveglianza epidemiologica, nel controllo della sanità animale e nell'igiene degli alimenti, svolte dall'Istituto in convenzione con l'assessorato regionale alla Salute.

Sequestrata la sede abbandonata dell’Istituto zooprofilattico di BarcellonaLa polizia ha sequestrato la vecchia sede dell’Istituto zooprofilattico di Barcellona, situata in via Roma, a causa di problemi di sicurezza.