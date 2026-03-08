Prime laureate imprenditrici scienziate che cedono il Nobel al marito | una grande opera dell’Istituto Treccani pone rimedio al velo gettato sulle capacità delle donne Ce ne parla la direttrice scientifica del lavoro che ha coinvolto 150 esperti su 650 biografie

Un nuovo volume dell’Istituto Treccani raccoglie le storie delle prime laureate, imprenditrici e scienziate, tra cui alcune che hanno ceduto il Nobel al marito. La direttrice scientifica del progetto spiega come il lavoro, sviluppato con il contributo di 150 esperti, voglia mettere in luce le capacità delle donne attraverso 650 biografie. La copertina del volume è in pelle, decorata con lettere e fregi in oro.

Ci somiglia. Per una questione di eleganza, certo: ha la rilegatura in pelle, lettere e fregi in oro. Ma anche per altro: è ambiziosa e pure tanto. Setacciare gli ultimi due secoli, riunire seicentocinquanta biografie e smistarle tra oltre mille foto d'epoca, riempire duemilacinquecento pagine, coinvolgere quasi centocinquanta esperti per oltre quattro anni, non è cosa da poco. Ma proprio perché somiglia alle donne, l'impresa è riuscita alla grande. Il Dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, o anche delle pioniere, è un'opera che, parafrasando un vecchio adagio, scopre tutte le donne nascoste dietro ai grandi uomini.

Non solo mogli o muse, ma scienziate, attiviste e artiste. Treccani presenta un'opera enciclopedica tematica, un viaggio che celebra le icone, note e meno note che hanno segnato la nostra cultura, la nostra arte e la nostra scienza dal Settecento a oggiPer secoli la storia è stata raccontata come un palcoscenico quasi esclusivamente maschile, dove le donne apparivano solo come figure di contorno,...