Trasporti sos delle imprese | Bus a rischio senza aiuti Marconi navetta garantita

Da ilrestodelcarlino.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le aziende di trasporto stanno affrontando difficoltà finanziarie a causa della mancanza di aiuti, rendendo i servizi di autobus a rischio. Le imprese si occupano di accompagnare i bambini a scuola, di effettuare collegamenti tra diverse città e di portare gli studenti in gita. Mentre alcune navette sono ancora garantite, molte altre operano in condizioni di incertezza. La situazione preoccupa operatori e famiglie che dipendono da questi servizi quotidianamente.

Portano i bambini a scuola; con le corriere varcano i confini; sono sempre loro a prendere a bordo gli alunni per l’immancabile gita di classe. Imprese di trasporto, storie di famiglia, generazioni al volante. Che lanciano un grido d’allarme: la corsa folle del carburante è una mazzata che scuote i bilanci, fa sobbalzare le ruote e l’ottimismo di chi è abituato da sempre a lavorare. Mimma La Valle è la proprietaria dell’impresa che porta il suo nome, si legge lungo le fiancate dei mezzi. E’ presidente di La Valle Trasporti e del Consorzio Ferrara Mobilità. Il direttore generale è Paolo Pastorello. E’ abituata a chiamare le cose con il loro nome, pane al pane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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