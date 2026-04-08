Le aziende di trasporto stanno affrontando difficoltà finanziarie a causa della mancanza di aiuti, rendendo i servizi di autobus a rischio. Le imprese si occupano di accompagnare i bambini a scuola, di effettuare collegamenti tra diverse città e di portare gli studenti in gita. Mentre alcune navette sono ancora garantite, molte altre operano in condizioni di incertezza. La situazione preoccupa operatori e famiglie che dipendono da questi servizi quotidianamente.

Portano i bambini a scuola; con le corriere varcano i confini; sono sempre loro a prendere a bordo gli alunni per l’immancabile gita di classe. Imprese di trasporto, storie di famiglia, generazioni al volante. Che lanciano un grido d’allarme: la corsa folle del carburante è una mazzata che scuote i bilanci, fa sobbalzare le ruote e l’ottimismo di chi è abituato da sempre a lavorare. Mimma La Valle è la proprietaria dell’impresa che porta il suo nome, si legge lungo le fiancate dei mezzi. E’ presidente di La Valle Trasporti e del Consorzio Ferrara Mobilità. Il direttore generale è Paolo Pastorello. E’ abituata a chiamare le cose con il loro nome, pane al pane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trasporti, sos delle imprese: "Bus a rischio senza aiuti". Marconi, navetta garantita

Carburante sos rifornimenti, voli a rischio. Vasile: «Si naviga a vista». Problemi per bus e treniAd oggi non c'è un allarme carburante per gli aerei negli scali pugliesi, ma «si naviga a vista».

Sciopero dei trasporti a Napoli, bus a rischio: orari e fasce di garanziaLe organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl e Faisa Cisal, hanno proclamato un'azione di sciopero di 4 ore dei lavoratori del...

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Bonus imprese trasporti 2025: a chi spetta e come fare domandaParte dal 1° settembre 2025 il bando Login Business contenente incentivi che finanziano fino al 100 per cento delle spese ammissibili per supportare le aziende coinvolte nella transizione digitale. lettera43.it

I ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti hanno dato il via libera alla nuova infrastruttura tra Bergeggi e Vado, in Liguria - facebook.com facebook

Riformatori: «Trasporti marittimi, rischio beffa per le imprese sarde» x.com