Ricerca e innovazione dalla Regione oltre 109 milioni per nove grandi progetti scientifici

La Regione ha stanziato più di 109 milioni di euro per finanziare nove progetti scientifici di grande portata. Questi fondi sono destinati a sostenere iniziative che coinvolgono ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in Sicilia. I progetti riguardano diversi ambiti e sono stati selezionati con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico nella regione. La ripartizione dei fondi si concentra su interventi strategici e di lungo termine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui