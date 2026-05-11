Ricerca e innovazione dalla Regione oltre 109 milioni per nove grandi progetti scientifici

Da agrigentonotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha stanziato più di 109 milioni di euro per finanziare nove progetti scientifici di grande portata. Questi fondi sono destinati a sostenere iniziative che coinvolgono ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in Sicilia. I progetti riguardano diversi ambiti e sono stati selezionati con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo scientifico e tecnologico nella regione. La ripartizione dei fondi si concentra su interventi strategici e di lungo termine.

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Oltre 109 milioni di euro destinati a nove grandi progetti strategici per rafforzare ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in Sicilia. La Regione ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso “Sostegno alle infrastrutture di ricerca” finanziato attraverso l’Azione 1.1.4 del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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