SIB | ‘Il Governo segua il modello calabrese per salvare i lidi

Il SIB, il Sindacato Italiano Balneari, propone che il Governo adotti il modello calabrese come esempio per salvare le attività balneari e contrastare gli effetti della direttiva Bolkestein. La proposta arriva in seguito ai danni causati dal ciclone Harry, che ha colpito diverse zone costiere. Secondo il sindacato, un intervento immediato sarebbe necessario per tutelare le imprese e garantire la stabilità delle imprese balneari colpite dagli eventi atmosferici.

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? Punti chiave Come può il modello calabrese fermare la direttiva Bolkestein?. Perché il Governo deve intervenire dopo i danni del ciclone Harry?. Chi proteggerà le imprese familiari colpite dai disastri meteorologici?. Quali conseguenze avrà la nuova norma per i lavoratori del mare?.? In Breve Il modello calabrese è stato approvato dal Consiglio Regionale il 12 maggio 2026.. Antonio Giannotti e Mattiani sostengono la tutela delle imprese colpite dal ciclone Harry.. La strategia regionale contesta la scarsità della risorsa demaniale secondo la Direttiva Bolkestein.. La proroga delle concessioni serve a ripagare gli investimenti post-ciclone Harry nelle strutture.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SIB: ‘Il Governo segua il modello calabrese per salvare i lidi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spotorno, lidi in bilico: il piano d’urgenza per salvare i lidiIl destino degli otto stabilimenti balneari di Spotorno si gioca su una finestra temporale ristretta, con il sindaco Fiorini che ha proposto un... Monitoraggio delle acque potabili, De Luca: "Il Governo segua esempio della Regione Umbria"Umbria regione virtuosa nel monitoraggio delle acque potabili per la ricerca di Pfas.