Spotorno lidi in bilico | il piano d’urgenza per salvare i lidi

A Spotorno, otto stabilimenti balneari rischiano di chiudere a causa di problemi legati alla regolamentazione e alla gestione delle concessioni. Il sindaco ha proposto un piano d’urgenza per intervenire rapidamente e cercare di mantenere aperte le spiagge, evitando il blocco delle attività che potrebbe avere conseguenze significative per gli operatori locali. La situazione è ancora in fase di definizione, con decisioni che dovranno essere prese in tempi brevi.

Il destino degli otto stabilimenti balneari di Spotorno si gioca su una finestra temporale ristretta, con il sindaco Fiorini che ha proposto un intervento d’urgenza per evitare il blocco delle attività. La proposta punta a una gestione limitata a sei mesi, un tentativo di calmierare le tensioni nate dalle incertezze burocratiche che minacciano la continuità dei servizi sulla spiaggia. L’incertezza che preme sui gestori. Le preoccupazioni corrono veloci tra chi amministra i lidi della località ligure. I responsabili degli otto stabilimenti coinvolti nella vicenda hanno espresso forti dubbi riguardo alla validità del bando attuale, definendolo una scelta rischiosa e sottolineando come sarebbe preferibile disporre di un arco temporale più esteso per pianificare le attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spotorno, lidi in bilico: il piano d’urgenza per salvare i lidi Cetara, via libera al piano spiagge: la qualità dei lidi sarà valutata con le "stelle marine"Nasce il lido per residenti: strutture amovibili, accessibilità totale e nuove gare pubbliche. Stellantis, il Lazio attiva un piano d’urgenza per salvare l’indottoL’assessore Calvi ha riunito oggi le parti sociali a Roma per tracciare una linea di difesa per l’occupazione nel settore dell’automotive, mentre il...