Monitoraggio delle acque potabili De Luca | Il Governo segua esempio della Regione Umbria

La regione Umbria ha attivato un sistema di monitoraggio delle acque potabili finalizzato alla rilevazione di Pfas, mentre la Commissione Europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento della direttiva Ue 20202184 sull’acqua potabile. In questo scenario, il presidente della regione ha invitato il governo a seguire l’esempio della regione umbra, evidenziando la diversità nelle pratiche di controllo tra le diverse aree del paese.

Umbria regione virtuosa nel monitoraggio delle acque potabili per la ricerca di Pfas. La notizia dell’apertura di una procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea per l'Italia per il mancato corretto recepimento della direttiva sull’acqua potabile, direttiva Ue 20202184, conferma.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Qualità delle acque in Sicilia, prorogato il progetto di monitoraggio delle risorse idricheProsegue il percorso di tutela e monitoraggio delle risorse idriche sull'Isola grazie alla proroga dell’accordo di collaborazione tra l’Autorità di... Qualità delle acque, prorogato al 2027 il progetto regionale tutela e monitoraggio delle risorseProsegue il percorso di tutela e monitoraggio delle risorse idriche sull'Isola grazie alla proroga dell’accordo di collaborazione tra l’autorità di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: De Luca, 'il governo segua esempio dell'Umbria e metta al bando i Pfas'; Pfas minacciano le acque italiane ma l’Umbria anticipa la Ue. Acqua potabile più sicura: l’Umbria è la prima Regione in Italia a monitorare i PFASL’Umbria apre la strada a un nuovo modello di controllo ambientale. È infatti la prima regione italiana ad avviare un monitoraggio continuo e capillare delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle ... greenme.it Umbria avvia monitoraggio acqua contro 'inquinanti eterni'L'Umbria è la prima regione in Italia ad avviare un monitoraggio continuo delle acque potabili per verificare la presenza dei Pfas, i cosiddetti inquinanti eterni. Ad annunciarlo è stato ... ansa.it Servizi residenziali per minori: la Regione Umbria aggiorna le tariffe per i lavoratori e le cooperative Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook La Regione Umbria investe sulla longevità e punta a integrare gli anziani. Sottoscritto un protocollo di collaborazione per la promozione dell'invecchiamento attivo x.com