Il look con i capelli effetto bagnato, reso popolare da alcune celebrità, sta conquistando sempre più attenzione, diventando una scelta preferita per la sera. Le passerelle degli anni ’90 hanno visto il ritorno di questo stile, che ora viene riproposto in modo moderno. In particolare, le acconciature con bonnet sono diventate un must tra chi cerca un look grafico e curato. La tendenza si sta diffondendo rapidamente nel mondo della moda e della bellezza.

In principio fu Gigi Hadid a farci capire che il look effetto bagnato poteva essere riesumato dai meandri delle passerelle anni ’90. Quello che prima era un effetto voluto da una sapiente combinazione di gel, spuma e lacca, oggi si chiama bonnet hair, ed è perfetto con il caschetto alle spalle e con i capelli effetto mosso. Letteralmente “capelli a cuffietta” (il bonnet è quella magica cuffia in raso o seta che protegge i capelli durante la notte), questo look arriva direttamente dalle passerelle e diventa un alleato perfetto nella vita di tutti i giorni, soprattutto quando lo shampoo può attendere. Bonnet hair, i capelli a cuffietta più iconici del 2026.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Siamo già obsessed dai bonnet hair, il look grafico perfetto per la sera

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