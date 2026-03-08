Bremer celebra la Juve dopo il poker al Pisa | MVP del mese vittoria e clean sheet | sabato sera perfetto! Poi la carica per il futuro – FOTO

Dopo la vittoria contro il Pisa, il difensore della Juventus ha pubblicato un messaggio in cui celebra il successo e l’ottima prestazione della squadra. Ha indicato di aver ricevuto il riconoscimento di MVP del mese e ha sottolineato la vittoria e il clean sheet come momenti importanti della serata. Nel messaggio, ha anche manifestato entusiasmo per il futuro.

Bremer, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro il Pisa. La Juventus non si ferma e travolge il Pisa con un netto 4-0 all'Allianz Stadium, regalando un'altra notte magica ai propri tifosi. Tra i protagonisti assoluti della serata torinese c'è senza ombra di dubbio Gleison Bremer. Prima ancora che l'arbitro fischiasse l'inizio delle ostilità, il giocatore ha vissuto un momento di grande orgoglio, ricevendo davanti al proprio pubblico il meritato premio come MVP del mese di febbraio. Un riconoscimento che certifica il suo stato di forma e la costanza di rendimento raggiunta agli ordini di Luciano Spalletti.