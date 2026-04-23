Donna si rifà il seno lui si arrabbia e la ferisce con un coltello

Una donna si sottopone a un intervento di chirurgia estetica al seno, ma il compagno reagisce con rabbia e la ferisce con un coltello. La vicenda si è verificata a Siena, dove un giovane di 25 anni, straniero e fino a poco tempo fa residente in provincia di Grosseto, è stato accusato di aver provocato lesioni aggravate alla donna di 34 anni.

Siena, 23 aprile 2026 – Un giovane di 25 anni, straniero, fino a qualche tempo fa residente in provincia di Grosseto, è accusato di lesioni aggravate nei confronti di una 34enne che vive a Siena. Lei desiderava sottoporsi alla mastoplastica additiva al seno, lui non voleva sentirne parlare. La donna si è sottoposta all’operazione scatenando la reazione dell’ormai ex compagno, che l’ha ferita con un coltello costringendola ad effettuare nuovamente un’operazione, ad uno dei seni, a circa una settimana di distanza alla prima, sostiene la 34enne. La condanna: 10 mesi e risarcimento del danno. Una tesi sposata dalla procura che, per voce del pm Massimo Rossini, ha chiesto ieri al giudice Alessandro Solivetti Flacchi la condanna a 9 mesi di reclusione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna si rifà il seno, lui si arrabbia e la ferisce con un coltello Notizie correlate Tragedia sull'A14: si ferisce con un coltello e poi si lancia dal viadottoTragedia in autostrada questa mattina, 9 aprile 2026, dove un uomo è morto dopo essersi lanciato nel vuoto. Leggi anche: Si alza dal letto e va in bagno durante la notte, il marito la ferisce con un coltello: pensava fosse un ladro Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Donna si rifà il seno, lui si arrabbia e la ferisce con un coltello; Si rifà processo d’Appello per Rossi; Chi vuole concorrere per aggiudicarsi il possesso del Polo Nord?; L'AI è anche sciamana: come funziona il servizio che piace ai coreani. Donna si rifà il seno, lui si arrabbia e la ferisce con un coltelloSiena, 23 aprile 2026 – Un giovane di 25 anni, straniero, fino a qualche tempo fa residente in provincia di Grosseto, è accusato di lesioni aggravate nei confronti di una 34enne che vive a Siena. Lei ... lanazione.it Si rifà processo d’Appello per RossiProcesso per l’omicidio di Vitalina Balani, si ricomincia: si va a Firenze, dove si rifarà il giudizio di appello ... ilrestodelcarlino.it Io forse sono l'unica persona sulla faccia della Terra che sa che sei la donna più in gamba della Terra. Io forse sono l'unico che capisce e apprezza quanto tu sia straordinaria per ogni singola cosa che fai... per quello che fai con Spencer... "Spence"! E per ogn - facebook.com facebook La "sfida" dell'"essere #donna nel mondo del lavoro" ci "invita a riflettere sull’importanza dell’impegno fecondo e sulla necessità di promuovere sempre la dignità di ogni essere umano" © Vatican Media x.com