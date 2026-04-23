Donna si rifà il seno lui si arrabbia e la ferisce con un coltello

Da lanazione.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna si sottopone a un intervento di chirurgia estetica al seno, ma il compagno reagisce con rabbia e la ferisce con un coltello. La vicenda si è verificata a Siena, dove un giovane di 25 anni, straniero e fino a poco tempo fa residente in provincia di Grosseto, è stato accusato di aver provocato lesioni aggravate alla donna di 34 anni.

Siena, 23 aprile 2026 – Un giovane di 25 anni, straniero, fino a qualche tempo fa residente in provincia di Grosseto, è accusato di lesioni aggravate nei confronti di una 34enne che vive a Siena. Lei desiderava sottoporsi alla mastoplastica additiva al seno, lui non voleva sentirne parlare. La donna si è sottoposta all’operazione scatenando la reazione dell’ormai ex compagno, che l’ha ferita con un coltello costringendola ad effettuare nuovamente un’operazione, ad uno dei seni, a circa una settimana di distanza alla prima, sostiene la 34enne.  La condanna: 10 mesi e risarcimento del danno. Una tesi sposata dalla procura che, per voce del pm Massimo Rossini, ha chiesto ieri al giudice Alessandro Solivetti Flacchi la condanna a 9 mesi di reclusione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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