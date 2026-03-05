‘Col seno di poi’ Federica Ruggero racconta la sua esperienza dopo una diagnosi di cancro al seno

Domenica 8 alle 18, al Ferrara Off Teatro, va in scena lo spettacolo “Col seno di poi” prodotto dal Teatro della Tosse e diretto da Marco Taddei. Lo spettacolo racconta l’esperienza di Federica Ruggero dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno. La rappresentazione affronta il tema attraverso la testimonianza diretta dell’attrice.

Domenica 8 (ore 18) a Ferrara Off Teatro, va in scena lo spettacolo 'Col seno di poi', prodotto da il Teatro della Tosse, con la regia di Marco Taddei. Sul palcoscenico Federica Ruggero racconterà la sua esperienza dopo una diagnosi di cancro al seno e come da un giorno all'altro la sua vita è cambiata, attraverso un viaggio di scoperta, terapia e guarigione, tanto intimo e personale, quanto corale, condiviso e universale. Federica ha costruito fin da giovane la propria immagine come strumento di forza e affermazione, attraversando amori, successi e relazioni che ne consolidano l'identità.

“Col seno di poi” di e con Federica Ruggero debutta in prima nazionale al Teatro della TosseVenerdì 6 febbraio alle ore 21:30 e sabato 7 febbraio alle ore 19:30, nella sala Dino Campana del Teatro della Tosse di Genova, debutta in prima...

Tumore al seno, l'esperienza di una 49enne e la legge sullo screening "non pienamente applicata"Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, redatta da una 49enne di Brindisi che...

Oltre la malattia, Federica Ruggero porta in scena lo spettacolo Col seno di poiGenova - La diagnosi di tumore al seno arriva nel 2020. E un colpo duro, improvviso e destabilizzante che la costringe a confrontarsi con il peso della malattia, la paura, l’incertezza e un corpo che ... ilsecoloxix.it

Col seno di poi, Federica Ruggero in prima nazionale al Teatro della TosseSi racconta senza filtri Federica Ruggiero, l'ironia come scialuppa di salvataggio, la verità nuda e cruda come asse portante del suo spettacolo Col seno di poi. La storia, da lei scritta e ... rainews.it