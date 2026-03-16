Il Benevento si sta avvicinando alla retrocessione in Serie B, ma nonostante i risultati negativi, il numero di tifosi presenti allo stadio continua a diminuire, con circa tremila spettatori in meno rispetto alle precedenti partite. La squadra mantiene una certa distanza dalla zona retrocessione, ma la crisi di pubblico si fa sentire e riflette un calo di interesse tra i sostenitori. La stagione prosegue con sfide decisive e una curva di affluenza in calo.

Tempo di lettura: 3 minuti Il minimo sforzo, le distanze conservate, una giornata in meno e la serie B che si avvicina a grandi passi. Togliendo tutte le scaramanzie di mezzo, tra il Benevento e la cadetteria è solo questione di tempo. Il discorso si potrebbe chiudere, volendo, già alla prossima in caso di successo della strega a Monopoli e contemporanea caduta del Catania in casa col Casarano. Il divario salirebbe a 15 punti con cinque gare da giocare. La squadra di Toscano potrebbe solo appaiare il Benevento in vetta ma sarebbe mantenuta in vita esclusivamente dalla differenza reti che è un fattore non predicibile, fermo restando che i sanniti possono contare su un +16. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il paradosso del Benevento: la squadra si avvicina alla B ma perde 3mila tifosi sugli spalti

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