Si ferisce durante un' escursione sul Sentiero degli Dei | tratta in salvo una donna

Durante un'escursione sul Sentiero degli Dei questa mattina, una persona si è ferita, richiedendo l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, chiamato dal 118. L'operazione di salvataggio ha visto coinvolti i soccorritori, che sono riusciti a mettere in salvo anche una donna presente al momento dell'incidente. L'intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

In azione, stamattina, sul sentiero degli Dei, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, attivato dal 118. Durante una escursione, all'altezza della chiesa di San Domenico, infatti, una donna ha riportato un trauma alla caviglia ed ha allertato i soccorsi. Immediatamente sono partiti i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Cade e si ferisce ad una gamba sul Sentiero degli Dei: salvata 63enne escursionistaNel pomeriggio di oggi, un'escursionista di 63 anni originaria di Como è stata soccorsa e recuperata in elicottero dopo essere scivolata sul Sentiero... Si ferisce a una gamba sul Sentiero del Viandante: salvato dopo oreUn uomo di 59 anni è rimasto ferito a una gamba sopra Varenna, in una zona impervia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Si ferisce durante escursione sul Sentiero degli Dei: soccorsa una turista; Si fa male su un sentiero, decisivo l’allarme con l’app: salvato escursionista di Riccione; Infortunio sul Sentiero degli Dei, turista americana recuperata con l'elisoccorso; ? Donna scivola in mezzo boschi e si ferisce: soccorsi in azione - BresciaToday. Travolto da un masso durante un trekking: escursionista in condizioni criticheDramma nell’Oasi Zegna: 43enne colpito su un sentiero, recuperato dopo un’ora e portato d’urgenza al Cto di Torino ... giornalelavoce.it Perdono il sentiero e finiscono fuori traccia: salvati due 27enniDue escursionisti recuperati sul Monte Rite dopo aver perso il sentiero, intervento del Soccorso alpino di Pieve di Cadore. nordest24.it Due escursionisti recuperati sul Monte Rite dopo aver perso il sentiero, intervento del Soccorso alpino di Pieve di Cadore. #Veneto #Belluno #Cronaca #Inprimopiano x.com Sentiero Dalla Marta all'Amariana - facebook.com facebook