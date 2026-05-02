Si ferisce durante un' escursione sul Sentiero degli Dei | tratta in salvo una donna

Da salernotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'escursione sul Sentiero degli Dei questa mattina, una persona si è ferita, richiedendo l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, chiamato dal 118. L'operazione di salvataggio ha visto coinvolti i soccorritori, che sono riusciti a mettere in salvo anche una donna presente al momento dell'incidente. L'intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

In azione, stamattina, sul sentiero degli Dei, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, attivato dal 118. Durante una escursione, all'altezza della chiesa di San Domenico, infatti, una donna ha riportato un trauma alla caviglia ed ha allertato i soccorsi. Immediatamente sono partiti i.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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