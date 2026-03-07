Incendio nel bosco a Pieve Santo Stefano | le fiamme minacciano case e azienda agricola

Un incendio è scoppiato nel bosco di Felcina, a Pieve Santo Stefano, minacciando alcune abitazioni e un'azienda agricola nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, che si sono propagate rapidamente. Le autorità stanno ancora valutando l’entità del danno e l'estensione dell’incendio. Nessuna informazione è stata comunicata sui feriti o sui motivi dell’origine del rogo.

Le squadre sul posto stanno difendendo le abitazioni e l'azienda agricola della zona, oltre a spengere e bonificare l'incendio.

