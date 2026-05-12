È stato annunciato che l’Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato produrrà una moneta commemorativa dedicata a Valentino Garavani. La serie sarà disponibile in due versioni, una in oro e una in argento. La presentazione ufficiale della moneta si è appena conclusa, senza indicazioni sui numeri di emissione o sui dettagli del design. La distribuzione dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

L’Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato lancerà due versioni (oro e argento) della moneta di Valentino Garavani. Dedicata al compianto stilista, morto lo scorso 19 gennaio, la moneta è un’iniziativa del ministero dell’Economia e delle Finanze, che la lancerà nel corso dell’anno. Lo ha annunciato la Fondazione Valentino Garavani, tramite l’ufficio stampa di Giancarlo Giammetti. Una moneta per Valentino Garavani: l’omaggio allo stilista. Nella nota della Fondazione si legge che “La monetarende omaggio a una figura simbolo dell’eccellenza italiana, protagonista assoluto della storia della moda internazionale grazie a una visione creativa che ha saputo coniugare eleganza, bellezza e straordinaria maestria artigianale”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Si, è vero: arriva la moneta celebrativa dedicata a Valentino Garavani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Valentino: una moneta celebrativa per l’imperatore della moda. Che entra nella storia della Zecca di StatoL’annuncio, arrivato da Roma questo 8 maggio, racconta di un tributo dal forte valore simbolico.

Leggi anche: Valentino Garavani T-shirt Valentino Garavani ‘chez: La n…

Argomenti più discussi: Il ritorno di un'icona, Alessandro Michele e le nuove Valentino Garavani Rockstud; Il Mef rende omaggio a Valentino Garavani con una moneta celebrativa; Mida, quando la moda diventa inclusione e rinascita: la sfilata in Campidoglio; Valentino Garavani avrà la sua moneta.

Il rosso è vita, passione, amore, è il rimedio contro la tristezza. Penso che una donna vestita di rosso, soprattutto di sera, sia meravigliosa. È, tra la folla, la perfetta immagine dell’eroina. Valentino Garavani (Voghera, #11maggio 1932 – Roma, 19 gennaio 202 x.com

Tyla in Valentino personalizzato di Alessandro Michele, al Met Gala 2026 (4 maggio 2026) reddit

Valentino: una moneta celebrativa per l’imperatore della moda. Che entra nella storia della Zecca di StatoLa Repubblica italiana celebra uno dei più grandi maestri della moda italiana con una moneta speciale, realizzata in oro e argento. Un omaggio istituzionale a Valentino Garavani, alla sua visione crea ... vanityfair.it