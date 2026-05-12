Si è vero | arriva la moneta celebrativa dedicata a Valentino Garavani

Da metropolitanmagazine.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato che l’Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato produrrà una moneta commemorativa dedicata a Valentino Garavani. La serie sarà disponibile in due versioni, una in oro e una in argento. La presentazione ufficiale della moneta si è appena conclusa, senza indicazioni sui numeri di emissione o sui dettagli del design. La distribuzione dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

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L’Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato lancerà due versioni (oro e argento) della moneta di Valentino Garavani. Dedicata al compianto stilista, morto lo scorso 19 gennaio, la moneta è un’iniziativa del ministero dell’Economia e delle Finanze, che la lancerà nel corso dell’anno. Lo ha annunciato la Fondazione Valentino Garavani, tramite l’ufficio stampa di Giancarlo Giammetti. Una moneta per Valentino Garavani: l’omaggio allo stilista. Nella nota della Fondazione si legge che “La monetarende omaggio a una figura simbolo dell’eccellenza italiana, protagonista assoluto della storia della moda internazionale grazie a una visione creativa che ha saputo coniugare eleganza, bellezza e straordinaria maestria artigianale”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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