Valentino Garavani T-shirt Valentino Garavani ‘chez | La n…

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice ‘Chez Valentino’: tra eredità parigina e iconografia romana. L’analisi estetica di questo capo rivela un gioco di riferimenti che va ben oltre la semplice maglietta grafica. Il design si concentra su un elemento visivo centrale: una grande “V” stilizzata, stampata in nero su fondo bianco, che funge da fulcro iconografico del pezzo. Questa scelta non è solo decorativa, ma rappresenta una sintesi visiva del brand, dove il carattere tipografico si fonde con la geometria del logo per creare un impatto immediato, tipico del linguaggio dello streetwear contemporaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

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